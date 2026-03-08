日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。「春の2時間スペシャル」と題した3月8日（日）の放送は、袴田吉彦と高橋メアリージュンをゲストに迎えて放送される。熊本県の山奥でポツンと一軒家を発見。今回訪れたのは、2026年2月に放送された76歳の男性が暮らすポツンと一軒家から3キロほど離れた場所だ。その男性は、令和2年7月の豪雨で川が氾濫し、道