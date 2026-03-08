韓国で妊娠36週目の妊婦を対象に人工妊娠中絶（堕胎）手術を行った病院長に対し、一審で実刑判決が言い渡された。併せて裁判にかけられた妊婦には、懲役刑の執行猶予が言い渡された。【画像】韓国妊婦がアップした妊娠36週目の中絶手術動画ソウル中央地裁・刑事合議33部（イ・ジングァン裁判長）は3月4日、殺人罪などで起訴された病院長のユン氏に対し懲役6年、罰金150万ウォン（日本円＝約16万円）を言い渡し、11億5016万ウォン（