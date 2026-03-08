俳優の福原遥さんが、2026年3月3日、都内で行われた「ブルガリ アンバサダー就任記者発表会」に登壇。白のドレスにブルガリのジュエリーをまとい、華やかなオーラで会場を魅了した。【写真】発表会着用ジュエリーをチェックブルガリへの思いを語る福原遥さん1884年にイタリア・ローマで誕生し、世界中で愛されるハイジュエラー、ブルガリ。その日本のアンバサダーに、福原さんが新たに就任することが発表された。就任の心境を問わ