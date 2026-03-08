鈴木唯人が所属するフライブルクは現地３月７日に開催されたブンデスリーガの第25節で、強豪レバークーゼンとホームで対戦。撃ち合いの末に３−３のドローに終わった。この試合にトップ下で先発した鈴木は、圧巻のプレーでリーグ戦４点目、公式戦６点目をマークする。１−１で迎えた43分、自ら起点となったカウンター攻撃で、自陣から長い距離を走ってゴール前へ走り込むと、右サイドからのクロスを右足でダイレクトシュート