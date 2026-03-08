日曜劇場『リブート』公式Instagramに、King & Princeのライブ映像を、永瀬廉とドラマの裏社会メンバーたちが一緒に鑑賞する様子が公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「こういう裏側を投稿してくれる公式がすごくLove♡」 『チームリブートの控え室を覗き見』のタイトルで公開された動画には、鈴木亮平、永瀬廉、藤澤涼架、塚地武雄、酒向芳という豪華顔ぶれが勢揃い。