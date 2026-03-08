TBSは8日、俳優・鈴木亮平（42）が主演を務める日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の15日放送の第8話に、モデル・タレントのトラウデン直美（26）とお笑いタレント・みなみかわ（43）が出演すると発表した。同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。うそと真実