ウクライナでドローン攻撃を受けた救急車（サンパンサ提供）ロシアの侵攻が続くウクライナを支援するため、三重県松阪市のNPO法人「SunPanSa（サンパンサ）」が中古の救急車を届ける活動をしている。現地の医療従事者から「高性能で壊れにくい」と感謝の声が上がる。これまで7台を寄贈し、うち1台はドローン攻撃で破壊された。それでも、サンパンサの理事長は「戦闘が一日も早く終わってほしい」と願い、奔走している。（共同通