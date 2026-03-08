◇オープン戦阪神1―0ソフトバンク（2026年3月7日甲子園）阪神新外国人投手ダウリ・モレッタが8回表を無失点で切り抜け、間違えて三塁側ベンチに歩んだ。一塁側ベンチの監督・藤川球児が前に出て「こっち、こっち」と手招きした。三塁手の佐野大陽にうながされて気づき、苦笑いしていた。「ま、興奮していたんでしょうね」と試合後、藤川は言った。「アドレナリンが出てくるのは重要なこと。自分が最高潮に達する、ゾー