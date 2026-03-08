2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、ソフトバンク・スチュワートについて言及した。齊藤氏は「去年は怪我でまるっきり1年投げていないので、気持ちは出ているし、ブルペンでも球数は投げている。スピードも150キロオーバーしていますから、期待はされていると思います」と推測し、「スチュワートは中5日くらいで、120イニングぐらい投げてくれればなと。小久保監督はそういう考え