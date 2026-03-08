Samsungの最新フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」は、プライバシーディスプレイなどの新機能が注目されている一方、メインカメラのセンサーは据え置きつつ、レンズの進化で描写力を高めています。 そうしたなか、2027年発売予定の次期「Galaxy S27 Ultra」において、ついに新世代の200MP（2億画素）センサーが採用される可能性が浮上しました。この情報は、高い実績を持つリーカーのDigital Chat Station氏が中国のWeibo