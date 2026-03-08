メイン２人の演技が好評好調のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。王道の戦国時代を真っ向から描き、大河ファンの心をがっちりつかんでいる。世帯視聴率も３月１日まで３年ぶりに２ケタをキープした。とくに業界内からは、豊臣秀長を演じる主演の仲野太賀（33）を評価する声が多く聞こえてくる。まだ主演としての実績が少なかっただけに、放送前は「本当に務まるのか」と不安視する声が多く聞かれた。しかしフタを開けてみると、「仲野