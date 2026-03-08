◆オープン戦日本ハム５―３ロッテ（７日・エスコン）日本ハムは７日、試合前の新入団選手お披露目に伴い、新人野手５人をスタメン起用。「２番・三塁」で出場した育成１位の常谷拓輝内野手（２２＝北海学園大）は、３回１死二、三塁、先制の左中間２点三塁打を放ちアピールした。ドラフト２位のエドポロが中犠飛で初打点を挙げると、ドラフト４、５位の半田、藤森の高卒ルーキーコンビは安打競演。ドラ３・大塚も２四球に