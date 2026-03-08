◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第５節Ｃ大阪０―０（ＰＫ４―２）清水（７日、ヨドコウ桜スタジアム）清水エスパルスはＣ大阪を無失点に抑えたものの、攻撃陣もゴールを奪えず、０―０のまま迎えたＰＫ戦を２―４で落とした。アウェーでのＣ大阪とのリーグ戦は、１９９８年に勝ったのを最後に、これで２０試合勝ちなしとなった。リーグ戦連敗のチームは次節・１４日、ホームで岡山を迎え撃つ。前節のＧ大阪戦に続いて、清水