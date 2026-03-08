スノーボードＷ杯札幌大会のハーフパイプ（ＨＰ）決勝が８日、札幌市ばんけいスキー場で行われる。６日の女子予選では、札幌市出身でミラノ・コルティナ五輪５位入賞の工藤璃星（りせ、１６）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４位で通過。地元での表彰台、そしてＷ杯初勝利を目指し、決勝に挑む。予選１回目のランでは、フロント、バックサイドの２回転半を立て続けに成功するなど７７・５０点をマークした工藤。２回目のランでも大