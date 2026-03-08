全国高校剣道選抜大会が愛知県で２６日から行われ、磐田東が初めて男女同時に出場する。１１年連続の男子は、初優勝を飾った昨夏の全国高校総体に続く「夏春連覇」を、初出場の女子も頂点を目指す。男女とも１月に行われた県大会団体戦で準優勝し、切符をつかんだ。全国制覇した総体では３年生がレギュラーを務めており、男子はメンバーが総入れ替えとなったが、「よく頑張った。粘り強さがある」と内田勝之監督（４５）。主将