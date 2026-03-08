タレントの鈴木紗理奈が7日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57※関西ローカル）に出演。子どもの留学中にのめり込んだ趣味を明かした。【写真】「学費払う為に仕事も頑張れた」16歳息子と2ショットを公開した鈴木紗理奈ひとり息子を溺愛している鈴木だが、息子が9歳の時にイギリスに留学。別れを悲しみつつも、高額な学費のため仕事に邁進。「私もある意味で、メリハリつけれたというか、とりあえず“学費稼ぐぞ！