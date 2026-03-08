テレビ朝日の新ドラマ枠「ドラドラ大作戦」第4弾として、樋口日奈主演『「いま、どこにいるの？」〜推しにGPSつけてみた〜』初回が7日深夜に放送され、キャストのコメントが到着した。第2話は14日深夜0時30分から放送される。【場面写真】ヤバいアイドルオタクを演じる樋口日奈元乃木坂46の樋口が演じた瀬山明日香は、ボーイズグループ＜ゴルパス＞の『ガチ勢』。ライブ全通、グッズ網羅、そして推しの居場所はスマホのGPSです