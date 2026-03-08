柄本明（77）が芸歴52年目を迎えた。公開中の映画「レンタル・ファミリー」では、オスカー俳優ブレンダン・フレイザー（57）との共演。「呼ばれたからねえ」と出演依頼を素直に喜び、自然体で臨んだ。かつては、カンヌ最高賞2回の今村昌平監督や笑いの王様、志村けんさんにも「呼ばれた」。言葉の端々に呼ばれ続ける理由がにじんだ。【相原斎】★英語もしゃべる難役「レンタル・ファミリー」で演じたのは、世の中から忘れ去られつ