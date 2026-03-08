野球の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で、日本代表「侍ジャパン」が１次ラウンドの２戦目で韓国と対戦した７日夜、スタメン出場を果たした吉田正尚選手（米レッドソックス）の地元・福井市でパブリックビューイング（ＰＶ）が行われた。ＰＶ会場となった福井市のショッピングセンター「エルパ」には、市民約７０人のほか、吉田選手が所属していた少年野球チーム「麻生津ヤンキース」の監督や選手らも駆けつ