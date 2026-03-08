韓国の人気女優がこの世を去って、5年の時が過ぎた。女優のイ・ジウンさんは2021年3月8日、ソウル中区の自宅で突然亡くなった。享年49歳。当時、故人は息子が兵役に行っていたため一人だったという。正確な死因は明らかになっていない。【写真】突然この世を去った韓国トップ女優の娘が「母親にそっくり」と話題1971年に福岡県で生まれたイ・ジウンさんは、1994年のSBS『おはようございます』を通じてモデルとしてデビュー。以降、