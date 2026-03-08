意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「米国が国際機関脱退を表明」です。世界の秩序を保つために連携は欠かせないトランプ大統領は1月に60以上の国際機関からの脱退や資金拠出の停止を指示しました。そのうち約半数は国連機関で、第2次トランプ政権が始まって以来、アメリカが脱退した国際機関には、世界保健機関（WHO）、国連気候変動枠組条約、国連