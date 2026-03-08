俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が、8日までに自身のSNSを更新。草花がズラリと並ぶキッチンの窓辺を披露した。【写真】「かわい〜い！」「素敵です」キャシー中島が披露した、草花でいっぱいのキッチンの窓辺キャシーは「キッチンの窓辺はお料理をするときの癒やし」と、お気に入りだという風景を投稿。「いただいたお花をかざります」と周囲からの厚い親愛を感じさせる