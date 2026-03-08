「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表・船木永登氏が伝授…地面の力を出力に変える方法少年野球の選手たちが球速や飛距離を伸ばすためには、地面から受けた力を効率よくボールに伝える必要がある。口コミで人気が広まり、小学生からプロまでを指導する野球専門トレーニングジム「SSL ATHLETES HOUSE GYM」代表の船木永登さんは、スキル向上と障害予防を両立するプログラムを提唱している。地面反力を捉え、それを前方向への推進力へと