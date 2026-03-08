バドミントンの全英オープン、準決勝で王祉怡と対戦する山口茜＝7日、バーミンガム（ロイター＝共同）【バーミンガム（英国）共同】バドミントンの全英オープン第5日は7日、英国のバーミンガムで各種目の準決勝が行われ、女子シングルスで第4シードの山口茜（再春館製薬所）は第2シードの王祉怡（中国）に0―2で敗れた。今大会の日本勢は全て敗退した。