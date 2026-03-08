俳優の中村倫也が、3月6日放送のTBS系トーク番組『A-Studio＋』（金曜後11：00）に出演。2023年に結婚した日本テレビの水卜麻美アナウンサーとの極秘交際の裏側や、婚姻届の保証人を務めた人物について語った。【写真】妻との私生活を語った中村倫也中村は2023年3月25日に水卜麻美との結婚を発表。当時は事前報道がほとんどなく、突然の発表に大きな驚きが広がった。番組MCの笑福亭鶴瓶も「俺、あの結婚はビックリした。えっ!?