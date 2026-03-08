女優の吉岡里帆が、ニットワンピース姿をアップした。８日までに自身のインスタグラムを更新し、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）の出演を告知。「初登場は３月２９日１２話からになります」と伝えた。「私が演じる“慶（ちか）”は戦国時代、武家の娘らしい“常在戦場”の精神を持つ屈強な女性です。かなりクセ強キャラなので、皆様に楽しんで頂けるかな？どうかな？と試行錯誤しながら撮影しております」と