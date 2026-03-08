【ワシントン共同】トランプ米大統領は7日、英国が中東に空母2隻の派遣を検討していると明かした上で「もう必要ない」と支援を拒否する考えを交流サイト（SNS）で示した。「既に勝利した戦争に後から加わる国は必要としていない」と非難した。英政府は、空母派遣を具体的に検討しているかどうかは明らかにしていない。トランプ氏は英国を「かつて」の偉大な同盟国と突き放し、不信感をあらわにした。インド洋の英領チャゴス諸