▽20分1本●渡辺未詩、凍雅、高見汐珠（14分17秒さそり固め）荒井優希○、HIMAWARI、鈴木志乃東京女子プロレスは7日、東京・新木場1stRINGで「PreludetoGRANDPRINCESS’26」を開催した。29日の両国国技館大会で渡辺未詩の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座に挑む荒井優希が前哨戦で雪辱を果たし、ベルト獲りを高らかに宣言した。2・28刈谷での前哨戦で荒井は腰に集中砲火を浴びて、カナディアン・バックブリー