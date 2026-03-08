フローニンゲン戦の後半、途中出場するアヤックスの冨安＝フローニンゲン（共同）サッカーのオランダ1部リーグで7日、アヤックスの冨安健洋は敵地のフローニンゲン戦で後半43分から出場した。試合は1―3で敗れた。（共同）