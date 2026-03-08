東京女子プロレスは7日、東京・新木場1stRINGで「PreludetoGRANDPRINCESS’26」を開催した。美少女アイドルグループ「原宿学園」メンバーで、佐藤大地（DDTプロレス）の妹さとうももが両国国技館大会（3月29日）でプロレスデビューすることが決定した。大会の前説で、CyberFight副社長・郄木三四郎が登場し「両国大会のPR大使をやっているスーパー・ササダンゴ・マシーンから、両国大会に出場するアイドルをスカ