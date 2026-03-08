第1話のTVer再生数が配信開始後8日間の歴代最高記録（※）を更新し、SNSで考察合戦を巻き起こしている日曜劇場『リブート』（TBS系）。3月1日放送の第6話では、儀堂歩（鈴木亮平）の死とともに第1章が完結し、物語が再起動された。東仲恵吾プロデューサーと脚本を手掛ける黒岩勉氏が、制作の舞台裏と作品に込めた思いを語った。 参考：『リブート』死に際の儀堂に一香が伝えた言葉とは？“相棒”を失