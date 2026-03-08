[3.7 J1百年構想EAST第5節 浦和 2-0 水戸 埼玉]埼玉スタジアム2002のピッチに立つのはプロ1年目の2022年11月5日の最終節・福岡戦(△1-1)以来1218日ぶり。頼れるCBとして浦和レッズに帰ってきたDF宮本優太が3試合ぶりの先発復帰で堅守を立て直し、見事な完封勝利で聖地凱旋を果たした。昨季まで2シーズン期限付き移籍していた京都サンガF.C.でCBにチャレンジし、今季の浦和でもCBのポジション争いに挑んでいる宮本。ホーム開幕