ラ・リーガ 25/26の第27節 ビルバオとバルセロナの試合が、3月8日05:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）、Sanchez Camilo Selton Sued（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはマーカス・ラッシュフォード（FW）、フェラン・トーレス（FW）、ラミン・ヤマル（FW）らが先発に名を連ねた。 10分、