レーバークーゼン戦で競り合うフライブルクの鈴木唯（右）＝フライブルク（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで7日、フライブルクの鈴木唯人はホームのレーバークーゼン戦で1―1の前半43分に今季4ゴール目を挙げ、フル出場した。試合は3―3で引き分けた。マインツの佐野海舟は2―2で引き分けたシュツットガルト戦にフル出場。ウォルフスブルクの塩貝健人は1―2で敗れたハンブルガーSV戦で後半24分か