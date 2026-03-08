１００年前の「ムヒ」、持っていませんか――。富山県上市町の製薬会社「池田模範堂」の虫刺され・かゆみ止め薬「ムヒ」が今年、発売から１００年を迎えた。現在はチューブやプラスチック容器に入っているムヒの初代は、缶入りだった。だが、現物も資料も現存せず、同社は「会社の原点で、１００年の歴史が詰まっている。持っている人がいたら連絡して」と呼びかけている。（松本彩和）天下無比、唯一無比１９０９年（明治４２