バッグは、荷物の量に合わせて使い分けできるのが理想。肩掛け・斜め掛けができる「ショルダーバッグ」なら、両手があいてお出かけを快適に楽しめそうです。そこで今回は、ミニサイズからやや大きめサイズのショルダーバッグを【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】からピックアップしました。ポケット付きや撥水機能付きなど、使いやすさを備えているのもポイント。ぜひお気に入りの1つを見つけてみて。 ス