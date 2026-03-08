これは、筆者自身の体験です。義実家で洗濯をしたところ、干し方や位置にまで義母のこだわりが入り、洗濯物は何度も動かされることに。一日中その様子に振り回され、「もう義実家では洗濯しない」と心に決めた出来事を綴ります。 世話好きの義母