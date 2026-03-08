初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は８日までに「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３８〜初代タイガーマスク４５周年記念プレ大会〜」（３・１９後楽園ホール）の追加対戦カードを発表した。プロレスリング・ノアの藤田和之がケンドー・カシンと組んで関根“シュレック”秀樹、永尾颯樹と対戦する。関根は「ストロングスタイルプロレス平井代表に「黒潮とのタイトルマ