「顔洗えばよかった～、顔洗えばよかったぁ～」 【写真を見る】中日･根尾昂(25) ｢濃密な3日間｣過ごした侍ジャパン帯同の舞台裏 かつての甲子園スターが漏らした“切ない本音” 3月4日午前9時。寝起きの根尾昂投手が取材に応じた。本当に顔を洗っていないかはさておき、朝早くにもかかわらずインタビューに答えてくれた25歳。 彼は前日、侍ジャパンサポートメンバーとして9回のマウンドに立