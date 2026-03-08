佐藤龍之介が今季初ゴールを決めたFC東京は3月7日、明治安田J1百年構想リーグ第5節で横浜F・マリノスと対戦。スタメン出場した19歳の日本代表MF佐藤龍之介がゴールを決め、よくやってたやつ」「これなのよ！」など注目を集めている。佐藤は1-0でリードした前半16分、左サイドで長倉のパスを受け、ドリブルで敵陣ペナルティーエリア内に侵入。対峙した相手DFをかわして強烈な右足シュートを放つと、GK木村凌也の手を弾き、ゴー