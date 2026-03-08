イランへの軍事作戦をめぐりアメリカのトランプ大統領は、「すでに勝利した戦争に加わろうとする人々は必要ない」などとして、イギリスの支援を拒否する姿勢を示しました。アメリカのトランプ大統領は7日、自身のSNSに「かつて偉大な同盟国であり、おそらくは最強の同盟国であったイギリスがようやく空母2隻の中東への派遣を真剣に検討し始めた」と投稿しました。そのうえで、イギリスのスターマー首相に呼びかける形で「我々はも