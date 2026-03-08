アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦について、トランプ大統領は「3日間で42隻の軍艦を沈めた」と成果をアピールしました。トランプ大統領「イランで素晴らしい成果を挙げている。我々は3日間で巨大な船を含め42の軍艦を沈めた。海軍は壊滅状態だ」トランプ大統領は7日、中南米の首脳らを招いた会合で演説し、アメリカ軍について「地球上でこれほど強力な軍隊はない。イランで素晴らしい成果を挙げている」などと語りま