元秋田朝日放送のアナウンサーで現在フリーの塩地美澄（43）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。服の上からもわかる衝撃の“グラマラスボディ”を公開した。【写真あり】「なんか、デカくない」「ニットたまらない」…43歳・塩地美澄アナ、服の上からわかる衝撃の“たわわ塩地はボディラインがはっきりとあらわれたタイト目な衣装の写真とともに「生放送終わりコンビニエンスストアでおむすびを4つ買ってしまい体重