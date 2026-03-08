わんこと女の子の尊い成長記録が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「可愛くて微笑ましい」「最高に癒されました」「大好きが伝わってきます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：生まれた時から大型犬にお世話してもらっていた赤ちゃん→1歳になった結果…尊すぎる『立場の逆転』】 わんこと育った女の子 YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレト