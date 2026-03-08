ANA Xは、「ANAトラベラーズ」の国内・海外ダイナミックパッケージやホテルでタイムセールを、3月3日から10日まで実施している。国内ダイナミックパッケージでは1名あたり、東京/羽田発着札幌2日間（2名1室、三井ガーデンホテル札幌泊）が31,800円から、沖縄3日間（2名1室、ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄泊）が61,800円からなど。出発期間は3月4日から2027年2月21日まで。出発日・宿泊施設限定で最大3万円の割引ク