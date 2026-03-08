エアトリは、スターフライヤーポイント大還元キャンペーンを3月31日まで実施している。通常はアプリ経由で5％、ウェブサイト経由で2％分のエアトリポイントを還元しているが、期間限定でポイント還元率を上げる。東京/羽田〜北九州・山口宇部線と福岡〜仙台線では通常より3％、その他路線では2％を追加し、最大8％還元となる。「国内航空券＋ホテル」でも、東京/羽田〜北九州・山口宇部線、福岡〜仙台線で2％分、その他路線で1％