2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。我慢は続かない「この新人は、なんで『当たり前』のことができないんだろう？」「もっと『ちゃんと』やってほしいんだけど」「なんでこんなことするの？ 『普通』はこうするに『決まってる』でしょ」職場で、