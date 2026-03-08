ドルトムントは7日、ドイツ代表MFユリアン・ブラントの今シーズン限りでの退団を発表した。ドルトムントでマネージング・ディレクターを務めるラース・リッケン氏は、1−2で勝利した7日のケルン戦後にドイツメディア『スカイ』で、今季限りで契約が終了するブラントの退団を明かした。「率直な話し合いの結果、（今季限りで）満了となる彼の契約は更新しないことで合意した。彼はボルシア・ドルトムントで数百試合に出場した