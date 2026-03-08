FAカップ5回戦が7日に行われ、ニューカッスルとマンチェスター・シティが対戦した。両チームの今季5度目の対戦が『セント・ジェームズ・パーク』で幕を開けた。1度目の対戦となったプレミアリーグ第12節では、ニューカッスルがホームで勝利を収めたものの、カラバオ・カップ準決勝のファーストレグとセカンドレグ、そしてそしてプレミアリーグ第27節ではマンチェスター・シティがいずれも勝利した。準々決勝への切符をかけたこ