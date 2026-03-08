セリエA第28節が行われ、ユヴェントスとピサが対戦した。ユヴェントスは前節を終えた時点で勝ち点「47」のリーグ6位に位置。チャンピオンズリーグ出場圏内の4位ローマとは勝ち点「4」の差があり、CL出場権獲得へは1つも落とせない状況だ。対するピサは降格圏の19位に沈んでおり、17位のクレモネーゼとの勝ち点差は「9」と残留へ厳しい立場に立たされている。この一戦を、状況を覆すためのキッカケとしたいところだった。試合